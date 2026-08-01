Это давно все видели, а заметили лишь сейчас и некоторые. Никита Михалков указал на преступление: в "Яндекс" вложили гигантские суммы, а победил Макрон.
Михалков указал на преступление: В "Яндекс" вложили гигантские суммы, а победил Макрон
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А чему удивляться давайте опубликуем у кого в России из "народных" избранников, политиков, чиновников, бизнесменов и т.д. двойные гражданства, вид на жительство, недвижимость, счета в зарубежных банках, бизнес, где их семьи и т.д. и сделаем выводы на кого они работают, чьи они патриоты, где их родина и т.д. Наверное кормушку прикрыть таким давно пора. Полный запрет на выборные должности, запрет работать в государственных органах, СМИ, ТВ и т.д. Занимать руководящие и должности топ менеджеров на любых предприятиях не зависимо от их формы собственности. Нет хозяина в государстве...
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Тут Михалков безусловно прав. Вопросы прежде всего к должностным лицам ,которые плохо выполняют свою работу по обеспечению утечки данных и технологий за бугор.
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1 м.
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