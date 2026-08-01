Михалков указал на преступление: В "Яндекс" вложили гигантские суммы, а победил Макрон

АНГЕЛ АНГЕЛ

А чему удивляться давайте опубликуем у кого в России из "народных" избранников, политиков, чиновников, бизнесменов и т.д. двойные гражданства, вид на жительство, недвижимость, счета в зарубежных банках, бизнес, где их семьи и т.д. и сделаем выводы на кого они работают, чьи они патриоты, где их родина и т.д. Наверное кормушку прикрыть таким давно пора. Полный запрет на выборные должности, запрет работать в государственных органах, СМИ, ТВ и т.д. Занимать руководящие и должности топ менеджеров на любых предприятиях не зависимо от их формы собственности. Нет хозяина в государстве...