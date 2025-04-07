Google научила ИИ-поиск AI Mode искать по изображениям, но пока не у всех пользоват...

Google научила ИИ-поиск AI Mode искать по изображениям, но пока не у всех пользователейВ прошлом месяце Google представила AI Mode — поисковый чат-бот на базе технологий искусственного интеллекта, который интегрирован в фирменное приложение компании.
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