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В России хотят запретить УАЗ Буханке выезжать на дороги общего пользования

В России хотят запретить УАЗ Буханке выезжать на дороги общего пользования

По словам Яна Хайцеэра, вице-президента Национального автомобильного союза, УАЗ Буханка не предназначена для использования на общедоступных дорогах, поскольку она не отвечает актуальным требованиям безопасности, как активной, так и пассивной.

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