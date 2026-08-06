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Колесник сообщил, что удивляться попыткам ракетных атак по Удмуртии не стоит

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Лента.ру» заявил, что не стоит удивляться попыткам ракетных атак по Удмуртии — региону, расположенному примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.

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