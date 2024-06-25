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"За рулём" назвал основные проблемы подержанных китайских кроссоверов

"За рулём" назвал основные проблемы подержанных китайских кроссоверов

По новинкам, совсем недавно зашедшим на русский рынок, сложно судить, как далеко продвинулся автопром соседей.

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