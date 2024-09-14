Испытания на право ношения крапового берета прошли под Новосибирском

В учебном центре «Искитим» Новосибирского военного института Росгвардии состоялись квалификационные испытания военнослужащих подразделений специального назначения Приволжского, Сибирского, Уральского, Восточного округов войск национальной гвардии Российской Федерации на право ношения крапового берета.
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