Гражданин Германии, который переехал в Доброград Владимирской области, Максим Житников заявил, что в самой ФРГ могут либо проигнорировать его беседу с президентом России Владимиром Путиным, либо сделать из этого негатив.
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