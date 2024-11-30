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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Миру знаний нет предела... ´.

´Миру знаний нет предела... ´.

Особое место в работе по совершенствованию образовательного процесса с воспитанниками в учреждении дошкольного образования занимает организация методической помощи начинающим педагогам, организация занятий для молодых специалистов в рамках методических объединений в течение учебного года.

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