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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Тови сыс веӆпасӆаты ураңан нэпекат маты рахаӆ

Тови сыс веӆпасӆаты ураңан нэпекат маты рахаӆ

Ун кер тыӆащ 12-мет хатӆ эӆты ущ тыӆащ 10-мет хатӆ унты мойпар охаӆтаты ураңан нэпекат маты мосаӆ. Вой веӆты ёх нэпекӆаӆ маты верытӆаӆӆаӆ: 1)Природной ресурс па экология щиран уӆты округ департамент хоща яңхты: 629008, Ямало-Ненецкой автономной округ, г.

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