Тови сыс веӆпасӆаты ураңан нэпекат маты рахаӆ

Ун кер тыӆащ 12-мет хатӆ эӆты ущ тыӆащ 10-мет хатӆ унты мойпар охаӆтаты ураңан нэпекат маты мосаӆ. Вой веӆты ёх нэпекӆаӆ маты верытӆаӆӆаӆ: 1)Природной ресурс па экология щиран уӆты округ департамент хоща яңхты: 629008, Ямало-Ненецкой автономной округ, г.
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