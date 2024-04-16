Минусовка: Утро начинается не с кофе

Сегодня 156 прочитали Да пребудет с нами сила. Кто-то марки собирает, кто-то пробки от бутылок, ну а мы с вами товарищи Техносферцы единогласно любим собирать минусовки.
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