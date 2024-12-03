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Администрация Байдена считает, что Трамп отменит их решение по Украине в НАТО

Администрация Байдена считает, что Трамп отменит их решение по Украине в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена не будет поддерживать стремление Украины к получению приглашения на вступление в НАТО из-за возможного аннулирования данного решения со стороны избранного президента США Дональда Трампа после начала его срока.

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