Администрация Байдена считает, что Трамп отменит их решение по Украине в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена не будет поддерживать стремление Украины к получению приглашения на вступление в НАТО из-за возможного аннулирования данного решения со стороны избранного президента США Дональда Трампа после начала его срока.
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