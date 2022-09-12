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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Женские оргазмы: нестандартная классификация

Можно, конечно же, довольствоваться общей классификацией оргазмов в зависимости от … кхе кхе… места приложения мужской нажимательной силы (вагинальный, клиторальный, маточный и др), но, согласитесь, это так нудно — следовать общепринятой моде.

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