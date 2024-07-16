Достойные внимания процессы начались в Северной Македонии. В конце мая убедительную победу на президентских выборах одержала профессор Гордана Силяновска-Давкова.
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Достойные внимания процессы начались в Северной Македонии. В конце мая убедительную победу на президентских выборах одержала профессор Гордана Силяновска-Давкова.
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