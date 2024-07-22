Где сейчас младший сын Александра Лукашенко, что известно о его планах на будущее Татьяна СергееваНиколай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, в последние месяцы привлек внимание общественности своим обучением в Пекинском университете.
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