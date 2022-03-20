Статистика COVID-19

20 марта 2022 года в ЯНАО 228 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 134 301) 126 307 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1027 человек) 170 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 18 пациентов в тяжелом состоянии, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 5 […]20 марта 2022 года в ЯНАО 228 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 134 301) 126 307 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1027 человек) 170 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 18 пациентов в тяжелом состоянии, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 261) 223 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 123 040) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.