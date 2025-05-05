Трамп нашел новую угрозу США

Фильмы, произведенные за пределами США, являются угрозой национальной безопасности и пропагандой. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.
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