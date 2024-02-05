В Челябинске из-за потепления закрыли горки в главном ледовом городке

В Челябинске 5 февраля до 20:00 часов закрыли все горки в ледовом городке на площади Революции. Кататься на территории ледового городка «Малахитовая шкатулка» запретили в связи с околонулевой температурой, в целях безопасности, сообщили пресс-службе челябинского управления культуры.