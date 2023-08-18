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Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд», «МЮ» в субботу сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»

Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд», «МЮ» в субботу сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях, «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».  В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч против «Вест Хэма».

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