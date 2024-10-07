Разработчик-одиночка выпустил на PC собственный клон Dino Crisis с графикой на дру...

Разработчик-одиночка выпустил на PC собственный клон Dino Crisis с графикой на другом движке и камерой от третьего лицаНезависимый разработчик с ником ZonaSte_90 выпустил собственный клон культовой Dino Crisis с графикой на движке Unreal Engine 4 и видом камеры от третьего лица как в ремейке Resident Evil 4.