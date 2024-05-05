Неправильное лечение насморка: чем на самом деле это опасно

В сезон простуд и гриппа многие сталкиваются с проблемой заложенности носа. Как сохранить нормальное дыхание бес применения лекарственных препаратов с минимальными побочными эффектами? Об этом рассказал врач-оториноларинголог Владимиром Зайцевым.