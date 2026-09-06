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Несекретные материалы

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Телеведущую Сару Халифу и 11 её подельников казнят в Египте: что они сделали?

Телеведущую Сару Халифу и 11 её подельников казнят в Египте: что они сделали?

Суд в Египте приговорил телеведущую Сару Халифу и ещё 11 человек к смертной казни по делу о производстве и сбыте синтетических наркотиков.

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