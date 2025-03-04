Трамп приостановил оказание военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: скриншот трансляции Соединенные Штаты приостановили оказание военной помощи Украине, пока руководство этой страны не продемонстрирует Президенту США Дональду Трампу свою приверженность миру.
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