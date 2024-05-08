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Несекретные материалы

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В ДНР «Ланцетом» уничтожена экспериментальная система ПВО

В ДНР «Ланцетом» уничтожена экспериментальная система ПВО

Российские военные обнаружили и уничтожили редкую на вооружении ВСУ британскую систему ПВО, созданную на базе грузовика SupaCat HMT 600 с ракетами AIM-132 ASRAAM.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Всё что есть английское должно быть в приоритете на уничтожение, в том числе всё существующие на Украине военные базы!
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7 час.
вячеслав полыгалов
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!-БУДЕМ ЖИТЬ!
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вячеслав полыгалов
ПРИКИНЬ!Я ПРИСЯГУ ПРИНЯЛ В КОТОВСКЕ!ОДЕССА!СЕЙЧАС Я ЖДУ КОГДА ДО ТУДА ДОЙДЕМ!
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46 мин.

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