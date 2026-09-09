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Царьград

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Бывший генпрокурор Грузии воюет за Россию. Он командир на СВО

Бывший генпрокурор Грузии воюет за Россию. Он командир на СВО

Бывший генпрокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе теперь воюет за Россию. Он стал командиром созданного в составе наших Вооружённых сил добровольческого подразделения "Георгиевский" и отправился на СВО.

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