ГАИ стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей с дачи

Проверка ГАИ, фото: njcar.ru С наступлением осени многие автовладельцы начинают активно перевозить крупногабаритные предметы, такие как мебель или холодильники, из своих садовых участков в город на легковых автомобилях.
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