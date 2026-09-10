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Марат Әхмәтов Аксубай районының социаль объектлары эше белән танышты

Бүген Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Аксубай бистәсендә капиталь ремонттан соң ачылган яшьләр үзәгендә һәм төзекләндерелгән «Яшьләр» паркында булды.

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