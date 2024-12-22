Студента РУДН задержали в Москве по делу о вербовке в ряды террористов

Силовики задержали студента 2-го курса Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.Молодой человек обвиняется в том, что пытался вербовать своих знакомых в ряды террористической организации.
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