Reuters: Украина не может финансировать собственные оборонные расходы

Украина лишилась возможности полностью покрывать военные расходы из внутренних источников. Об этом Reuters сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
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