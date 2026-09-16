2ГИС превратился в сервис доставки: посылки теперь можно отправлять прямо из навигатора

В разделе «Доставка» можно сравнить предложения СДЭК, «Яндекс Доставки» и versta.io по цене и срокам Команда 2ГИС добавила в мобильное приложение возможность отправлять посылки через сторонние логистические сервисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым