Клычков обратился к орловцам в связи с массированными атаками украинских БПЛА

Минувшей ночью Орловская область подверглась массированным атакам беспилотников ВСУ. Губернатор Андрей Клычков обратился в социальных сетях к жителям региона с просьбой не распространять информацию о последствиях атак или пролётах БПЛА.
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