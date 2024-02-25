Чудотворную икону Богородицы «Отрада и Утешение» привезли в Читу

В каких делах помогает икона Богородицы «Отрада и Утешение», рассказал губернатор Александр Осипов.Сегодня, 25 февраля, после божественной литургии митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий освятил икону Богородицы «Отрада и Утешение».
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