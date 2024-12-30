Материальное положение представителей знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января 2025 года: что предсказывает финансовый гороскоп Ольга БезродняяДеньги — основа счастья в современном мире, и многие из нас стремятся к материальному благополучию.
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