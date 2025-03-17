В Смоленске проходит опрос за варианты озеленения улицы Октябрьской революции

Всего представлено три варианта благоустройства территории возле дома № 14а. Как сообщили в пресс-службе администрации города, каждый из предложенных проектов включает в себя хвойные растения, что обеспечит круглогодичное озеленение.
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