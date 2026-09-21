Число пострадавших в ДТП с перевернувшейся под Самарой маршруткой выросло до 16

Число пострадавших в аварии с перевернувшейся маршруткой в Самарской области, у которой взорвалось колесо, выросло до 16.
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