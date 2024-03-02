Как относились к чувствам в Средневековье (и страдающем, и не очень)

За Средневековьем не первое столетие водятся и черные легенды, и белые. К белым, красивым принадлежат расхожие представления о Прекрасной Даме, по которой сохнет и убивается (иногда буквально) прекрасный рыцарь.
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