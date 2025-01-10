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Бойца СВО на костылях заметили около Кремлевской стены в Москве и сняли на видео

Бойца СВО на костылях заметили около Кремлевской стены в Москве и сняли на видео

Бойца специальной военной операции (СВО) на костылях заметили около Кремлевской стены в Москве. Снятый очевидцем ролик опубликовал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

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