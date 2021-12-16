В СЗОК началась проверка готовности дежурных сил и средств

Основной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений, назначенных в состав дежурных сил, выполнять поставленные задачи в современных условиях, в соответствии со складывающейся обстановкойВ Северо-Западном оперативном командовании Вооруженных Сил Республики Беларусь под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками полковника Вадима Шадуры проводится проверка готовности дежурных сил и средств.