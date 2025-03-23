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Уайт – о планах Макгрегора баллотироваться на пост президента Ирландии: «Конор произнес очень эмоциональную речь в Белом доме и поднял ряд важных тем. Он отлично справился бы»

«Я не знаю, что сказать об этом. Думаю, он отлично справился бы. Конор довольно увлеченный, он произнес очень эмоциональную речь в Белом доме и поднял ряд важных тем.

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