Существует не так много подробностей об инициативе по созданию лучшего мира, как это относится к Африке, но, безусловно, на континенте появился новый интерес Запада из-за активизации деятельности Китая в регионе 19 июля министр иностранных дел Китая Ван И провел двусторонние переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и его алжирским коллегой министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой … Сообщение Продвижение китайской инициативы «пояс и путь» в Африке появились сначала на Новостной портал PRC.