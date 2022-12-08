Байден назвал переговоры с Россией по освобождению Грайнер "скрупулезными и интенсивными"

Президент США Джо Байден заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по обмену заключенными были "скрупулезными и интенсивными", попытки освободить осужденную в Российской Федерации баскетболистку Бриттни Грайнер "не прекращались никогда".
Президент США Джо Байден заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по обмену заключенными были "скрупулезными и интенсивными", попытки освободить осужденную в Российской Федерации баскетболистку Бриттни Грайнер "не прекращались никогда".
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