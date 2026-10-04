Nike Dunk Low снова удивляют: новая модель получила клетку в духе Burberry

Nike продолжает превращать классические Dunk Low в площадку для экспериментов с материалами. Новая модель Dunk Low “Night Forest” получила коричневый клетчатый рисунок, который слишком явно напоминает фирменный узор Burberry — хотя никакой коллаборации с британским домом здесь нет.