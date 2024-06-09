Высказывания Мордашова о налоговой нагрузке на металлургическую отрасль прокомментировали в Минпромторге Татьяна АрестоваМеталлургическая отрасль в России всегда была в центре внимания государства, подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли — статс-секретарь Виктор Евтухов, в ответ на заявления председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.