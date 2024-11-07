Нефтяной гигант BP убивает 18 водородных проектов

В 32-страничном отчете о прибылях и убытках нефтегазовый гигант BP сообщил, что закрывает 18 проектов по производству водорода на ранних стадиях, что может оказать охлаждающее воздействие на зарождающуюся водородную промышленность.
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