В Краснодаре 7 октября проверят сирены в аэропорту

Плановая проверка системы экстренного оповещения пройдёт в аэропорту Краснодара 7 октября в 10:20. Пассажиров заранее предупредили, что звуковые сигналы являются частью технического контроля оборудования.
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