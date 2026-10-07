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Царьград

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В Краснодаре 7 октября проверят сирены в аэропорту

В Краснодаре 7 октября проверят сирены в аэропорту

Плановая проверка системы экстренного оповещения пройдёт в аэропорту Краснодара 7 октября в 10:20. Пассажиров заранее предупредили, что звуковые сигналы являются частью технического контроля оборудования.

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