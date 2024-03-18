В США паникуют - Вооружённые силы Украины бегут с передовой под натиском русских в Донбассе.У ВСУ стремительно сокращается количество боеприпасов, что вынуждает армию отступать под натиском русской армии.
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