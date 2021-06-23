Без лишних церемоний: Россия прямо заявила США о рисках в Чёрном море

США - нашими глазамиПолитикаБез лишних церемоний: Россия прямо заявила США о рисках в Чёрном море © Kremlin Pool/Globallookpress Россия не стала церемониться с США в преддверии американо-украинских учений Sea Breeze.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинКак показывает практика, - плевать они хотели на наши предупреждения. В нормальном государстве судно вошедшее в терводы было-бы остановлено и препровождено в ближайший порт для установления всех причин нарушения границы. А наши пограничники и руководство Южным военным округом увидев большой корабль просто обосралось. И самое печальное, что это увидел весь мир.Dionis RusveltВесь мир увидел, как обосрался эсминец Великобритании, повернушвший восвояси, что только шлейф дыма остался позади. А русские уже были настроены пустить их на корм рыбам. ))Михаил СартинПростите, но Вы далеки от морской практики. Все надлежащие мероприятия пограничники заблаговременно должны были сделать. Эсминец шел на нарушение границы. И все это видели. И по морской практике должны были предупредить это нарушение. Но когда он спокойно, не меняя курса прошел, и был полчаса в наших тер водах, по международным требованиям он подлежит остановке погранслужбой. В противном случае подлежит уничтожению. Еще раз повторяюсь для всех, - о нас вытерли ноги и плевать хотели на наши предупреждения.Алекс МАнглийский корабль должен лежать на дне! Или приказы Шойгу на Черное море не распространяются? Позор!!!Dionis RusveltЕсли бы не ратировались так быстро, то всё было бы как по приказу!.. В русском флоте - вежливые люди! ))))Алекс МВежливые люди у нас в Думе - заинтересованность. А военные должны выполнять приказы!Dionis RusveltКак утверждают (политические, военные и международные (юристы)) эксперты, российская погранслужба и ВВС РФ выполнили все условия предусмотренные Международным правом, предупреждения нарушения, сопровождаемые требованием: "покинуть территориальные воды РФ". Эсминец английской короны выполнил указанное требование, хотя и с неохотой. Но, выполнил!!!... В противном случае, к нему были бы применены "средства", не гарантирующие остаться военному судну на плаву. Всё зависело (ещё) от "поведения" нарушителя - примени он хоть один из своих арсеналов?!!... ВЫВОД: Таким образом, ВВС РФ продемонстрировали своё терпение (стратегическую инициативу) против неадекватной агрессии, которую приписывают (присваивают ярлык) западные "доброжелатели" России!..Алекс МНаверное, переписываюсь с очередным либералом? Катер береговой охраны дал предупредительную очередь по курсу эсминца, они не отвернули. Бомбометание должно тогда быть не по курсу корабля, а на уничтожение цели. Чего тут не понятно?Комментировать
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