Ключевая ставка не главное и даже не единственное условие как роста, так и спада

Последнее время меня часто спрашивают, почему я не критикую ЦБ за слишком высокую ключевую ставку. Моя позиция проста: ключевая ставка — это лишь один из большого числа элементов макроэкономической политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии