В Троицко-Печорском районе Республики Коми полицейские совместно с общественниками и школьниками провели профилактическую акцию с водителями транспортных средств

По инициативе председателя Общественного совета при ОМВД России по Троицко-Печорскому району Натальи Дидушко автоинспекторы, члены добровольной народной дружины и школьники, провели профилактическую акцию «Алкоголь и вождение несовместимы!».
По инициативе председателя Общественного совета при ОМВД России по Троицко-Печорскому району Натальи Дидушко автоинспекторы, члены добровольной народной дружины и школьники, провели профилактическую акцию «Алкоголь и вождение несовместимы!».
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