Ученый Бристольского университета обнаружил утерянное письмо сестры Шекспира

Ученый из Бристольского университета Мэтью Стеггл обнаружил, что утерянное письмо, ранее считавшееся написанным отцом Уильяма Шекспира, на самом деле принадлежит перу малоизвестной сестры драматурга Джоан, сообщила 21 марта пресс-служба британского вуза.
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