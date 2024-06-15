Делегация студентов "Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа" специальности "Агрономия" приняла участие в региональном Дне поля АгроВолгаДон 2024.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Делегация студентов "Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа" специальности "Агрономия" приняла участие в региональном Дне поля АгроВолгаДон 2024.